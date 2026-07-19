Argentina o Spagna? A Bergamo cittadini quasi alla pari Ma quanti ex Atalanta albicelesti

A Bergamo, cittadini si confrontano tra nazionalità argentina e spagnola, con molti ex giocatori dell'Atalanta. La domanda più frequente nelle ultime ore riguarda proprio questa scelta. Nel frattempo, il Mondiale cattura l’attenzione anche di spettatori abitualmente disinteressati, che domenica 19 luglio alle 21 si sintonizzeranno sul match al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey. La finale si avvicina e l’interesse cresce tra tifosi e appassionati.

Argentina o Spagna? È questa la domanda più frequente delle ultime settantadue ore negli ambienti calcistici. E non solo, perché il Mondiale finisce per appassionare anche una buona parte di spettatori normalmente disinteressati, che alle 21 di domenica 19 luglio poseranno gli occhi sul MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey. A Bergamo quelli interessati saranno parecchi, visto che in città c’è una presenza non indifferente di cittadini di entrambi i paesi. Non si tratta per la verità di una delle rappresentanze maggiori, tanto che entrambe sono fuori dalla top 20. La più vicina parlando di cittadini attualmente residenti nel... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Argentina-Spagna Non sono contento

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