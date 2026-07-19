Stasera alla Rocca di Ravaldino si esibiranno gli Harley Max, tribute band dedicata agli 883. A partire dalle 21, i musicisti riproporranno i brani più noti di Max Pezzali, portando sul palco le canzoni che negli anni Novanta hanno rappresentato un’epoca per molti giovani. L’evento fa parte della rassegna Arena Rocca Estate, con il pubblico che ascolterà successi come quelli che hanno segnato la musica pop di quegli anni.

Negli anni Novanta gli 883 riuscirono a trasformare la provincia di una generazione in un linguaggio pop nel quale milioni di giovani si riconobbero. Questa sera quelle canzoni torneranno a risuonare alla rocca di Ravaldino, dove alle 21 gli Harley Max, tribute band, porteranno sul palco i brani più conosciuti di Max Pezzali. In scaletta ci saranno alcuni dei brani diventati la colonna sonora di una generazione, da ‘Hanno ucciso l’Uomo Ragno’ a ‘Sei un mito’, passando per ‘Come mai’, ‘Nord Sud Ovest Est’ e ‘Gli anni’. Canzoni costruite attorno a storie quotidiane e ritornelli immediatamente riconoscibili, capaci di attraversare oltre trent’anni senza perdere la loro presa sul pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arena Rocca Estate. Con gli Harley Max i successi degli 883

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