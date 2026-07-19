Notizia in breve

Andrea Kimi Antonelli ha vinto una gara a Spa, in Belgio, segnando il primo successo di un pilota italiano all’Università della Formula Uno dopo 73 anni. La vittoria permette all’Italia di ascoltare nuovamente l’inno di Mameli durante le competizioni di questo campionato. La gara si è svolta sul circuito di Spa-Francorchamps e ha visto Antonelli salire sul podio come vincitore. Non sono stati forniti dettagli sul numero di partecipanti o sul tempo impiegato per completare la gara.