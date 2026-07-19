Antonelli continuiamo ad ascoltare l’inno d’Italia
Andrea Kimi Antonelli ha vinto una gara a Spa, in Belgio, segnando il primo successo di un pilota italiano all’Università della Formula Uno dopo 73 anni. La vittoria permette all’Italia di ascoltare nuovamente l’inno di Mameli durante le competizioni di questo campionato. La gara si è svolta sul circuito di Spa-Francorchamps e ha visto Antonelli salire sul podio come vincitore. Non sono stati forniti dettagli sul numero di partecipanti o sul tempo impiegato per completare la gara.
Andrea Kimi Antonelli vince anche a Spa in Belgio. Dopo ben 73 anni un italiano ritorna sul gradino più alto all’Università della Formula Uno. E così, un’Italia orfana da troppo tempo della Nazionale di calcio ai mondiali, può continuare ad ascoltare le note dell’inno di Mameli. Antonelli distacca Russell nella classifica iridata. Il bolognese vince il decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Vede dietro di sè un combattivo Leclerc e Verstappen. Il diciannovenne domina un gran premio ricco di colpi di scena. Kimi è stato bravissimo a costruire in pista il suo successo davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e alla Red Bull di Max Verstappen. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Segui gli aggiornamenti su Antonelli.
Notizie e thread social correlati
“Magari dico una bestialità, ma ascoltare Lucio Dalla a teatro equivale ad ascoltare Beethoven”: Pierdavide Carone nell’opera “L’anno che verrà”, dedicata al grande artistaDa dicembre, l’opera “L’anno che verrà” porta in tour nei teatri le musiche, le parole e le canzoni di Lucio Dalla.
Iran, l’ad di Illycaffè: “Salgono i costi logistici ma continuiamo a investire”L’amministratore delegato di Illycaffè ha dichiarato che, nonostante l’aumento dei costi logistici dovuto alle tensioni in Iran, alla crisi dello...