Iran l’ad di Illycaffè | Salgono i costi logistici ma continuiamo a investire

L’amministratore delegato di Illycaffè ha dichiarato che, nonostante l’aumento dei costi logistici dovuto alle tensioni in Iran, alla crisi dello Stretto di Hormuz e all’applicazione di dazi, l’azienda ha deciso di mantenere gli investimenti. La situazione politica e commerciale nella regione ha portato a maggiori spese di trasporto e distribuzione, ma l’azienda ha continuato a pianificare le proprie strategie senza ridimensionamenti o sospensioni.

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Conflitto in Iran, dazi e crisi dello Stretto di Hormuz sono la tempesta perfetta ma “noi abbiamo puntato sulla crescita per evitare la stagnazione strategica” ed ecco perché “la scelta di Illycaffè è stata affrontare le crisi non usando solo la leva dell’aumento del prezzo ma appunto investendo nella crescita “. Lo dice a LaPresse Cristina Scocchia, amministratore delegato di Illycaffè, in occasione della presentazione a Venezia della sua ultima Illy Art Collection. Illycaffè è main sponsor della Biennale Arte 2026. La collezione interpreta il tema della manifestazione ‘In Minor Keys’, scelto da Koyo Kouoh. Quattro artisti di fama mondiale...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, l’ad di Illycaffè: “Salgono i costi logistici ma continuiamo a investire” Notizie correlate Sardegna: costi logistici +40%, rischio collassoUn allarme rosso è stato lanciato dalle associazioni imprenditoriali riguardo alla logistica dell’isola, dove i costi di trasporto delle merci... Leggi anche: Trump va avanti a oltranza: "Stiamo massacrando l'Iran". Salgono a sei i militari americani uccisi Israele riprende ad attaccare Teheran Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Prezzi caffè a massimi storici potrebbero portare a crisi future - presidente Illycaffe Da Reuters; Rialzo in pausa dopo i record; Caffè, Scocchia (illycaffè): Costo materia prima triplicato, è tempesta perfetta; Ad illycaffè Scocchia, 'l'arte nelle tazzine rappresenta etica, eccellenza e sostenibilità'.