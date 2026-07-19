La rosa dei Lupi è completa, pronta per la nuova stagione di Serie B 2026-27. Sul sito ufficiale vengono pubblicati i nomi dei giocatori, tra cui volti noti e nuove acquisizioni. La lista appare su uno sfondo rosso e nero, invece che bianco e rosso, come consueto. La presentazione segna l’inizio ufficiale dell’annata, con tutte le posizioni ancora da definire e i contratti firmati.

Una raffica di nomi, con volti vecchi e nuovi, sul sito della società, stranamente su sfondo rossonero e non biancorosso, per la squadra che parteciperà al campionato di serie B 2026-27. I Lupi santacrocesi hanno atteso un po’, prima di sbizzarrirsi con una "mitragliata" fra conferme e nuovi arrivi, da mettere a disposizione del tecnico santacrocese Alessio Zingoni. Questi ha 30 anni e, dopo aver esercitato nelle giovanili del club conciario, ha fatto esperienza a Cantù in A2, prima da viceallenatore, poi da primo, sempre nel club brianzolo. Nell’ultima stagione (2025-26) Cantù – con Zingoni primo allenatore – ha chiuso all’ultimo posto, mentre la Emma Villas Codyeco Lupi (prima con Petrella e poi con Pagliai alla guida) si è classificata al penultimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Annata ai nastri di partenza. La rosa dei Lupi è al completo

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