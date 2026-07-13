E’ un passaggio cruciale nella carriera di un giocatore. La serie A2 di hockey infatti diveta il punto di svolta dei giovani che dopo la trafila in tutte le categorie si trovano a un passo dal massimo traguardo. Hanno quindi l’occasione di mettersi in evidenza e sperare nel grande salto. Con questa filosofia l’ Hockey Sarzana affronta la stagione in A2 proprio per preparare i propri ragazzi a un inserimento nella formazione principale. La compagine rossonera sarà affidata alla guida di Giovanni Beretta e può contare su elementi che già hanno respirato l’atmosfera delle sfide in serie A1. Angeletti, Lavagetti infatti sono elementi inseriti nella rosa del tecnico Sergio Festa e altri con Vanello e Andreani sono tenuti in grande considerazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sarzana ai nastri di partenza in serie A2. La ’fabbrica’ dei talenti rossoneri di domani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Palio dei Rioni. Edizione 2026 ai nastri di partenzaL'edizione 2026 del Palio dei Rioni prenderà il via il 21 giugno, terza domenica del mese.

Ai nastri di partenza la terza edizione del Cesalpino FestivalÈ in programma la terza edizione del Cesalpino Festival, con l’inizio previsto nelle prossime settimane.

Argomenti più discussi: San Lazzaro, due fine settimana con la Festa della Trebbiatura; Amatori, il 31 ottobre il via al campionato: sono 14 le squadre per la Serie A1; Definito il calendario del Campionato di Serie A2 2026/27 di hockey su pista; Amatori Vercelli, i gialloverdi tornano in Serie A2.

San Lazzaro, due fine settimana con la Festa della trebbiaturaSan Lazzaro, due fine settimana con la Festa della Trebbiatura ... msn.com