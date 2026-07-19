animali nuova brochure del comune disponibile nelle strutture ricettive

Il Comune di Lerici ha distribuito una nuova brochure rivolta ai proprietari di cani, disponibile nelle strutture ricettive. Il documento fornisce indicazioni pratiche e informative su come vivere il territorio rispettando le regole e il benessere degli animali. La guida mira a favorire comportamenti corretti tra cittadini e visitatori, facilitando la gestione degli animali nelle aree pubbliche e turistiche. La brochure si inserisce nelle iniziative di promozione di un rapporto consapevole tra persone e animali.

Il Comune di Lerici mette a disposizione di cittadini e visitatori una nuova brochure informativa dedicata ai proprietari di cani, uno strumento pratico che raccoglie tutte le informazioni utili per vivere il territorio nel rispetto delle regole e del benessere degli animali. La breve guida è disponibile presso gli uffici di informazione turistica, gli hotel e le strutture ricettive, oltre che negli esercizi commerciali, così da raggiungere sia i residenti sia i numerosi turisti che scelgono Lerici per trascorrere le proprie vacanze insieme ai loro amici a quattro zampe. All’interno della brochure è possibile trovare indicazioni sulle aree... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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