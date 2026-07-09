Durante controlli nei settori ricettivo e turistico lungo la costa, sono state deferite sei persone e sospese cinque attività. Sono state applicate sanzioni per oltre 44mila euro. I controlli sono stati effettuati dai carabinieri in diverse strutture e chalet, con verifiche anche sulle attività in spiaggia. Quattro strutture e uno chalet sono state chiuse temporaneamente.

Controlli dei carabinieri nel settore ricettivo e turistico in spiaggia: sei persone deferite in stato di libertà, cinque attività sospese e sanzioni per oltre 44mila euro tra Falconara Marittima e Sirolo. Bilancio delle operazioni svolte dai militari del Comando provinciale di Ancona, anche sul tema della tutela dei lavoratori. In modo particolare, i carabinieri delle Compagnie di Ancona e Osimo insieme ai colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro dorico hanno condotto una serie di accertamenti mirati nelle due località e in momenti distinti. A Falconara, sono stati eseguite verifiche in diverse strutture balneari e commerciali. Sono stati deferiti tre legali rappresentanti di altrettante attività in quanto i carabinieri avrebbero riscontrato alcune violazioni del Testo unico sulla sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Controlli a chalet e strutture ricettive: 5 chiuse

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Controlli su alberghi, bar e strutture ricettive: revoche di autorizzazioni e sanzioniLa Polizia di Stato ha controllato più di 70 attività tra alberghi, bar e altre strutture ricettive nella provincia di Brindisi.

Turismo, maxi multe a due strutture ricettiveDue hotel della città sono stati sanzionati con multe salate dopo controlli approfonditi negli ultimi giorni.

Temi più discussi: Controlli a chalet e strutture ricettive: 5 chiuse; Bliz dei carabinieri di Ancona, scarsa sicurezza in bar e chalet: cinque attività sospese e multe da 44mila euro; Alba Adriatica, violazioni amministrative in 2 chalet; Controlli straordinari interforze. Il bilancio del fine settimana.

Controlli a chalet e strutture ricettive: 5 chiuseControlli dei carabinieri a Falconara e Sirolo dove sono state riscontrate numerose irregolarità anche sul fronte del lavoro: multe per 44mila euro ... ilrestodelcarlino.it

Le attività di controllo per verificare il rispetto delle norme amministrative, sanitarie e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro #Ponza #Cronaca #InPrimoPiano - X x.com

Commenta i tuoi load orders! reddit

Bliz dei carabinieri di Ancona, scarsa sicurezza in bar e chalet: cinque attività sospese e multe da 44mila euroANCONA – Sei denuncie e multe per un valore complessivo di 44mila euro. E' questo il risultato di un bliz dei carabinieri, ... msn.com