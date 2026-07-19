Gli Angeli del bello di Scandicci hanno avviato una pulizia nell’area verde di largo Spontini, nel quartiere di Casellina. Durante l’intervento, hanno riscontrato una quantità significativa di rifiuti e sporcizia, definendola “indicibile”. L’organizzazione aveva previsto difficoltà, ma il livello di degrado superava le aspettative. La squadra ha rimosso i materiali abbandonati e ripulito la zona.

Immaginavano che sarebbe stata dura. Ma non a questo livello. Gli Angeli del bello di Scandicci avevano deciso di organizzare una missione di pulizia nell’area verde di largo Spontini nel quartiere di Casellina. E una volta sul posto hanno trovato l’inferno dei rifiuti. "A largo Spontini – hanno raccontato i volontari dell’associazione in un post al termine dell’intervento – ci siamo trovati davanti a uno spettacolo che non avremmo mai voluto vedere. Un degrado difficile da descrivere: rifiuti ovunque, sporcizia, incuria. Una situazione che non può essere considerata normale e che non è degna della nostra città". L’unica cosa da fare a fronte di quella situazione, era armarsi di santa pazienza, ripartire e portare a termine la missione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Angeli del bello a Casellina: "Una sporcizia indicibile"

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