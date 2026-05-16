Bagno a Ripoli tornano gli Angeli del Bello Volontari in campo per il parco di Sorgane

Da firenzetoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bagno a Ripoli tornano gli Angeli del Bello, un gruppo di volontari che si occupa di curare il verde pubblico. Questa iniziativa coinvolge cittadini di diverse età, chiamati a collaborare con il Comune per la manutenzione e la valorizzazione del nuovo parco di Sorgane. La squadra si impegna a mantenere in buone condizioni l’area verde, contribuendo alla cura degli spazi pubblici e alla promozione di iniziative di tutela ambientale.

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Una squadra di cittadini pronta a prendersi cura del verde pubblico. A Bagno a Ripoli tornano gli Angeli del Bello e chiamano a raccolta volontari di tutte le età per aiutare il Comune nella manutenzione e nella valorizzazione del nuovo parco urbano di Sorgane. Grazie alla convenzione siglata con. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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