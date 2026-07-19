Andrew Giuliani ha annunciato di voler rivelare dettagli su vari temi, tra cui i prezzi, la situazione in Iran, il caso Balogun e il dossier Baggio. Giuliani, ex golfista professionista e attualmente capo della task force della Casa Bianca dedicata al Mondiale, ha dichiarato di condividere tutte le informazioni in suo possesso. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti di queste rivelazioni o sul momento in cui verranno rese pubbliche.

Andrew Giuliani, trumpiano osservante, figlio d’arte ed ex golfista pro’, è il capo della Task Force della Casa Bianca per il Mondiale. Se papà Rudy è stato il mitologico sindaco-sceriffo di New York negli anni ‘90, anche il rampollo 40enne ha scalato il partito Repubblicano fino alla cima, al punto di sedersi adesso alla destra del presidente: ha coordinato la macchina organizzativa tra esaltazioni e controversie, sempre in contatto con Trump e seguendo il filo ben teso con Gianni Infantino. Giuliani, siamo alla fine: che giudizio dà a questo Mondiale? "È stato un successo enorme, il più grande evento sportivo internazionale mai organizzato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Andrew Giuliani: "I prezzi, Iran, il caso Balogun... vi dico tutto. Italia, segui il dossier Baggio"

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