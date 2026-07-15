Antonio Conte, attualmente in vacanza con la famiglia in Liguria, ha scritto un messaggio chiedendo: “Parliamo del Mondiale?”. Non ha fornito ulteriori dettagli, ma ha lasciato intendere che si riferisce a temi come Kane, Lautaro e i trend tattici del torneo. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali sulle sue opinioni o sui contenuti specifici.

Basta un messaggio: “Parliamo del Mondiale?”. Antonio Conte è in vacanza, si sta godendo la famiglia e il mare della Liguria. Dice che il pallone non gli manca (“Adesso sto benissimo così”), ma ne segue ogni rimbalzo dribblando il fuso orario perché la passione è viscerale e perché ama studiare il gioco, intuirne gli sviluppi tattici, essere sempre sintonizzato sulle novità. Conte non è mai davvero in vacanza, al massimo è in aggiornamento professionale. Gli mancherà presto, il pallone. E tornerà in panchina (vedremo quale, del suo futuro oggi preferisce non parlare) perché è lì che deve stare. È da lì che trascina i giocatori, che sposta punti, che vince dappertutto, che genera aspettative altissime in ogni ambiente in cui lavora, al punto che se magari arriva secondo qualcuno si stupisce. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Gazzetta.it - Conte: "Kane, Lautaro, i trend tattici del Mondiale... vi dico tutto. L'Italia? Basta politica, servono fatti"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

V Circoscrizione, Novel: ‘Basta polemiche, servono fatti realiNella V Circoscrizione, il nuovo intervento del rappresentante invita a superare le polemiche e a concentrarsi sui fatti concreti.

Panetta (PD) attacca: ‘Basta sceneggiate, servono fatti per ReggioUn rappresentante del Partito Democratico ha commentato criticamente le recenti iniziative politiche, chiedendo di passare dai discorsi alle azioni...

Temi più discussi: Conte: Kane, Lautaro, i trend tattici del Mondiale... vi dico tutto. L'Italia? Basta politica, servono fatti; Ottavi Mondiali 2026, Argentina-Egitto: formazioni, orario e dove vederla in tv e diretta streaming; Diletta Leotta torna nello studio di Dazn per condurre Times Square; PRIMA PAGINA – La Gazzetta dello Sport: Un azzurro tira l'altro.

Lautaro-Conte quasi alle mani! Tira stoca**o, Napoli-Inter e il finale sguaiatoNapoli–Inter si è trasformata in un vero e proprio campo minato di nervosismo. Tutto è nato da alcune proteste provenienti dalla panchina partenopea nei confronti di Dumfries. Da lì, in pochi secondi, ... tuttosport.com

Bufera tra Conte e Lautaro, volano insulti e gestacci in campo: che rissa! Tra i due c'è un precedente all'InterNervi tesissimi tra Antonio Conte e Lautaro Martinez durante il secondo tempo di Napoli-Inter. Dopo il rigore segnato da Calhanoglu che ha accorciato le distanze al Maradona, c'è stato qualche ... corrieredellosport.it