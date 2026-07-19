Al Nord si sono verificati forti temporali, mentre al Centro-Sud le temperature sono ancora elevate. Da martedì è previsto un calo delle temperature, segnando un cambiamento rispetto alle ondate di caldo che sono durate oltre un mese. La prossima settimana porterà una ripresa delle condizioni tipiche dell’estate italiana, con temperature più miti e meno estreme rispetto ai giorni precedenti.

Dopo più di un mese di caldo a tratti estremo, con valori costantemente oltre le medie climatiche, dalla prossima settimana è attesa una svolta: tornerà la classica estate italiana, calda ma con temperature più godibili. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che la cappa di calore che ha oppresso l’Italia sta per cedere il passo. Tuttavia, prima del cambiamento, dovremo fare i conti con gli ultimi scampoli di aria rovente e i primi segnali di instabilità. Nel corso di domenica le condizioni meteo si manterranno ancora stabili e soleggiate da Nord a Sud, con temperature molto elevate al Centro-Sud: a Firenze e Roma si toccheranno nuovamente i 36-37°C, mentre sulle due Isole Maggiori si supereranno i 40°C. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Ancora caldo al Centro-Sud e forti temporali al Nord, da martedì calo temperature

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Italia DIVISA IN DUE: caldo ESTREMO al centro sud e POSSIBILI FORTI TEMPORALI AL NORD

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