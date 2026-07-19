Nel carcere si svolge un progetto teatrale che coinvolge i detenuti, offrendo loro un’esperienza che va oltre la privazione della libertà. L’attività teatrale viene descritta come un momento intenso e significativo per chi partecipa. Il progetto mira a favorire la crescita personale e il riscatto attraverso l’espressione artistica. La realizzazione si svolge in un contesto di massima sicurezza, con l’obiettivo di offrire ai detenuti un’opportunità di confronto e di sviluppo.

SALINA (Messina) Il carcere esiste. Ed è, per sua natura, un luogo di privazione. Ma può diventare anche un luogo di crescita, di formazione, di riscatto. Da anni la Toscana è tra le regioni italiane più avanzate nel costruire percorsi che trasformino la detenzione in un’occasione di rinascita personale e culturale. Un modello che è stato raccontato al SalinaDocFest, il festival internazionale del documentario diretto da Giovanna Taviani, da sempre attento ai temi sociali e civili. Nell’incontro intitolato "Isole, prigioni, solitudini" si è parlato di come contrastare una delle pene più dure della reclusione: la sensazione di perdere il proprio tempo e la propria identità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anche in carcere può nascere un fiore: "Il teatro qui, un’esperienza forte"

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