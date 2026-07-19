Altro che diamanti milionari | il vero lusso del 2026 è comprare un gioiello che indosserai davvero come dice l’Hamptons Jewelry Show
Al Hamptons Jewelry Show si afferma che nel 2026 il vero lusso sarà indossare gioielli autentici, non costosi. Per anni, il valore elevato attirava l’attenzione, ma ora i clienti più facoltosi preferiscono pezzi che siano realmente indossabili. La tendenza si sposta da diamanti milionari a gioielli pratici e significativi. La scelta si orienta verso creazioni che si possano usare quotidianamente, più che su investimenti esclusivi.
Per anni il lusso ha seguito una regola non scritta: più il prezzo era alto, più il pezzo attirava l’attenzione. Ma qualcosa sta cambiando, anche tra i clienti più facoltosi. A dimostrarlo è l’Hamptons Jewelry Show, la fiera dedicata all’alta gioielleria che torna dal 23 al 26 luglio negli Hamptons con una certezza: oggi chi compra gioielli cerca molto più la portabilità che l’effetto “wow”. Dopo il debutto dello scorso anno, gli organizzatori hanno infatti capito che i pezzi da museo fanno sognare, ma sono quelli destinati a essere indossati ogni giorno a conquistare davvero i clienti. E questa nuova filosofia sta già cambiando il modo in cui il lusso pensa alle proprie collezioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
¡Todo fue planeado! El millonario obsesionado guardaba sus secretos de amor por años
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