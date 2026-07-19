Al Hamptons Jewelry Show si afferma che nel 2026 il vero lusso sarà indossare gioielli autentici, non costosi. Per anni, il valore elevato attirava l’attenzione, ma ora i clienti più facoltosi preferiscono pezzi che siano realmente indossabili. La tendenza si sposta da diamanti milionari a gioielli pratici e significativi. La scelta si orienta verso creazioni che si possano usare quotidianamente, più che su investimenti esclusivi.

Per anni il lusso ha seguito una regola non scritta: più il prezzo era alto, più il pezzo attirava l’attenzione. Ma qualcosa sta cambiando, anche tra i clienti più facoltosi. A dimostrarlo è l’Hamptons Jewelry Show, la fiera dedicata all’alta gioielleria che torna dal 23 al 26 luglio negli Hamptons con una certezza: oggi chi compra gioielli cerca molto più la portabilità che l’effetto “wow”. Dopo il debutto dello scorso anno, gli organizzatori hanno infatti capito che i pezzi da museo fanno sognare, ma sono quelli destinati a essere indossati ogni giorno a conquistare davvero i clienti. E questa nuova filosofia sta già cambiando il modo in cui il lusso pensa alle proprie collezioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Altro che diamanti milionari: il vero lusso del 2026 è comprare un gioiello che indosserai davvero (come dice l’Hamptons Jewelry Show)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

¡Todo fue planeado! El millonario obsesionado guardaba sus secretos de amor por años

Notizie e thread social correlati

Juventus, il vero ostacolo del mercato non è sul campo: sono i 100 milioni che nessuno vuole comprareLa Juventus affronta una sfida finanziaria legata alla vendita di circa 100 milioni di crediti che nessuno sembra voler acquistare.

Bracciali personalizzati: il gioiello che racconta davvero chi siamoRecentemente, sono stati ritrovati diversi bracciali personalizzati abbandonati in diverse zone della città.