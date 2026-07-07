Juventus il vero ostacolo del mercato non è sul campo | sono i 100 milioni che nessuno vuole comprare
La Juventus affronta una sfida finanziaria legata alla vendita di circa 100 milioni di crediti che nessuno sembra voler acquistare. Nonostante Giovanni Carnevali sia da 25 giorni amministratore delegato, la società si trova già a dover gestire problemi economici prima dell’avvio della nuova stagione. La difficoltà nel trovare acquirenti per questi crediti rappresenta un ostacolo importante per il mercato della squadra. La situazione si presenta come una delle principali criticità per il club in questa fase.
Giovanni Carnevali ricopre ufficialmente il ruolo di amministratore delegato della Juventus da 25 giorni, ma a meno di una settimana dall’inizio della nuova stagione sono già diverse le difficoltà con cui si ritrova a fare i conti. La situazione del mercato bianconero:. Sono state numerose le mosse di mercato tentate dalla Juventus in questi mesi, ma a meno di una settimana dal raduno alla Continassa, la rosa a disposizione di Luciano Spalletti è rimasta pressoché invariata. L’unico affare concluso riguarda Honest Ahanor Ekhator, proveniente dal Genoa e diventato ufficialmente un nuovo giocatore bianconero dal primo luglio: sarà lui a raccogliere l’eredità di Dusan Vlahovic, che ha lasciato il club a parametro zero. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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