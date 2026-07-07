Giovanni Carnevali ricopre ufficialmente il ruolo di amministratore delegato della Juventus da 25 giorni, ma a meno di una settimana dall’inizio della nuova stagione sono già diverse le difficoltà con cui si ritrova a fare i conti. La situazione del mercato bianconero:. Sono state numerose le mosse di mercato tentate dalla Juventus in questi mesi, ma a meno di una settimana dal raduno alla Continassa, la rosa a disposizione di Luciano Spalletti è rimasta pressoché invariata. L’unico affare concluso riguarda Honest Ahanor Ekhator, proveniente dal Genoa e diventato ufficialmente un nuovo giocatore bianconero dal primo luglio: sarà lui a raccogliere l’eredità di Dusan Vlahovic, che ha lasciato il club a parametro zero. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Juventus, il vero ostacolo del mercato non è sul campo: sono i 100 milioni che nessuno vuole comprare

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EN-NESYRI OTTOLINI ECCO LOSTACOLO JUVE NON È OBBLIGO DI RISCATTO, SU NORTON CUFFY… MOMBLANO SCHIRA

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