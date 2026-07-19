L'autunno la vedrà tornare sul palcoscenico del Teatro alla Scala per il debutto in "Giselle" e ne "Le Sacre du printemps" di Pina Bausch. Intanto, la prima ballerina scaligera Alice Mariani riporta la danza nella sua Toscana. Lo fa il 21 luglio con Le Ali della Danza, gala che ha ideato e dirige, riunendo sullo stesso palco della Versiliana, a Pietrasanta, stelle della Scala, dell'English National Ballet e del Semperoper Ballet di Dresda. Per la prima ballerina della Scala è un debutto in un ruolo nuovo. Chiamata a interpretare le scelte dei coreografi, oggi è lei a costruire uno spettacolo. "È una prospettiva diversa, ma la mia idea di danza non cambia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Alice Mariani presenta il suo gala: "La competizione è con se stessi"

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