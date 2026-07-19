Alba di felicità in Casentino con Ruffini

Nella zona di Pratovecchio, in Casentino, si è verificato un evento che ha coinvolto la comunità locale. Nella Pieve di Romena, durante l’alba, si è svolto un momento collettivo di risveglio, con la partecipazione di diverse persone. L’evento ha segnato il passaggio tra la notte e il giorno, in un’atmosfera silenziosa e solenne. Non sono stati riportati incidenti o situazioni di emergenza, solo un rito condiviso all’alba.

PRATOVECCHIO C’è un momento esatto in cui la notte cede il passo al giorno e la terra sembra trattenere il respiro. Nel silenzio millenario che avvolge la Pieve di Romena, quel risveglio si è trasformato in un rito collettivo. Ai primi raggi di sole c’era infatti una folla radunata sul prato, salita fin lassù al buio guidata solo dalle torce. In questa cornice di straordinaria spiritualità, è andata in scena la prima assoluta di ’Mi Manchi. L’alba della mia felicità’, l’evento speciale che ha visto fondersi la musica di Gloria Campaner e la voce di Paolo Ruffini per inaugurare l’ultima giornata di Naturalmente Pianoforte. Lo spettacolo ha... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Il sorriso è una finestra sulla vita,lasciamola sempre aperta Buongiorno dolce @Dida_ti l’alba dipinge il cielo con i colori della speranza,è un desiderio di felicità sussurrato alla vita! Un abbraccio dolce caro x.com

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