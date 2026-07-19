Al via la finale dei Mondiali | Argentina-Spagna 0-0 Yamal vicino al gol
La finale dei Mondiali 2026 si conclude con un pareggio 0-0 tra Argentina e Spagna. Durante la partita, un giocatore vicino al gol ha colpito un legno, senza riuscire a segnare. Il match si è disputato al MetLife Stadium di New York, con il pubblico presente che ha assistito anche a uno spettacolo pre-partita. La partita ha superato i 90 minuti regolamentari, senza ulteriori reti segnate.
Non solo i 90 (o più) minuti in campo. La finale dei Mondiali 2026 al MetLife Stadium di New York è uno spettacolo cominciato ben prima del fischio d’inizio, con il lungo show pre-partita. Il programma, diviso in due parti, ha preso il via poco dopo le 19.30 con una prima esibizione di artisti come lo statunitense Post Malone. Poi, spazio alle due squadre per il riscaldamento, prima di arrivare a pochi minuti dal via della partita, con l’inno degli Stati Uniti cantato da Jennifer Hudson. Italia protagonista nell’esecuzione dell’inno ufficiale della Fifa, " Desire", interpretato da Laura Pausini assieme a Robbie Williams e Nicole Scherzinger.... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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