Al via la finale dei Mondiali | Argentina-Spagna 0-0 Yamal vicino al gol

Notizia in breve

La finale dei Mondiali 2026 si conclude con un pareggio 0-0 tra Argentina e Spagna. Durante la partita, un giocatore vicino al gol ha colpito un legno, senza riuscire a segnare. Il match si è disputato al MetLife Stadium di New York, con il pubblico presente che ha assistito anche a uno spettacolo pre-partita. La partita ha superato i 90 minuti regolamentari, senza ulteriori reti segnate.