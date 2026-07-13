Musica al Castello 10 concerti al Maschio Angioino di Napoli
Dal 16 al 25 luglio si svolge a Napoli la rassegna “Musica al Castello” con dieci concerti e musica dal vivo al Maschio Angioino. L’evento fa parte della programmazione di Estate a Napoli 2026, promossa dal Comune. I concerti si terranno nel cortile del castello e coinvolgeranno vari artisti e generi musicali. La manifestazione si inserisce nel calendario estivo della città, offrendo spettacoli gratuiti o a ingresso libero.
NAPOLI – Dal 16 al 25 luglio torna “Musica al Castello”, la rassegna di concerti e musica live promossa dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione di Estate a Napoli 2026. Qui il programma: 16.07 BASSOLINO 17.07 MARIO MARIO + GIOIA LUCIA 18.07 BARCELONA GIPSY BALKAN ORCHESTRA 19.07 QUINTORIGO + JOHN DE LEO 20.07 ALTEA + SARA GIOIELLI 21.07 SUZANNE VEGA ???????????????????? 2026 22.07 ROBERTO GATTO feat. PIETRO TONOLO 23.07 MOTTA 24.07 ANASTASIO + OYOSHE + CENZOU 25.07 CASINO ROYALE In calendario quattordici concerti, con inizio alle ore 21, che costruiranno un ponte ideale tra le avanguardie sonore e le suggestioni della world music. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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