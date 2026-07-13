musica al castello 10 concerti al maschio angioino di napoli

Notizia in breve

Dal 16 al 25 luglio si svolge a Napoli la rassegna “Musica al Castello” con dieci concerti e musica dal vivo al Maschio Angioino. L’evento fa parte della programmazione di Estate a Napoli 2026, promossa dal Comune. I concerti si terranno nel cortile del castello e coinvolgeranno vari artisti e generi musicali. La manifestazione si inserisce nel calendario estivo della città, offrendo spettacoli gratuiti o a ingresso libero.