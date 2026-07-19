Sergio Agüero, detto Kun, ha giocato la finale dei Mondiali nel 2014. Entrato al 46', la punta ex Manchester City non era riuscita a incidere nel risultato finale, con la Germania che ha trionfato per 1-0 grazie alla storica rete di Mario Götze. Durante l'intera competizione, il Kun ha segnato 0 reti, nonostante la titolarità nella fase ai gironi. 0 gol sono stati siglati anche all'esordio nel 2010, per cui, per aspettare una marcatura dell'implacabile finalizzatore dei citizens ci sono voluti altri 4 anni. Nel 2018, Agüero segna contro l'Islanda e contro la Francia, ma il percorso dell'Albiceleste termina solamente agli ottavi. 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it

© Derbyderbyderby.it - Agüero risponde a Laporte dopo le accuse: "Non fare il duro, appena mi vedi scappi"

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