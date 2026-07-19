L’amministrazione comunale ha dichiarato di non aver mai condiviso la realizzazione dell’impianto agrivoltaico in via del Tesoro. I promotori dell’installazione hanno confermato di essere stati tra i primi a firmare una petizione promossa da un comitato locale, esprimendo preoccupazioni e sostenendo gli obiettivi della raccolta firme. La posizione del Comune e dei firmatari resta contraria alla costruzione dell’impianto.

L’amministrazione non ha mai condiviso l’impianto agrivoltaico in via del Tesoro. Siamo stati tra i primi a firmare la raccolta promossa dal Comitato, condividendone preoccupazioni e obiettivi. L’assessore all’Ambiente Elisa Penna interviene sull’iter autorizzativo, culminato con la Conferenza di servizi per la Procedura abilitativa semplificata (2 luglio) e la determinazione dirigenziale 916 del Comune (15 luglio), per la realizzazione - pur con alcune prescrizioni - dell’impianto agrivoltaico proposto da Tep Renewables sulla collina di via del Tesoro. Notizia data, venerdì, proprio dal Comitato "Tutela di via del Tesoro" che si oppone al progetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Agrivoltaico al Tesoro: "Il Comune non lo ha mai condiviso: siamo contrari"

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