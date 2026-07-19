Vagli Sopra ha reso omaggio a suor Carmela, conosciuta anche come Isabella Lilia Taddei, morta recentemente. La religiosa, impegnata per anni nell'insegnamento e nelle attività delle Francescane, è stata ricordata con una cerimonia pubblica. La comunità locale si è stretta attorno alla famiglia durante i funerali. La salma è stata accompagnata al cimitero del paese, dove è stata sepolta.

VAGLI DI SOPRA L’intero paese di Vagli Sopra ha dato l’ultimo saluto alla sua "sorella", suor Carmela (al secolo Isabella Lilia) Taddei, deceduta all’età di 89 anni, a Pisa, nell’ Oasi San Francesco per suore anziane, adiacente la struttura della Casa Madre delle Suore Francescane Ospedaliere di Santa Chiara, in via della Faggiola, accudita con amore e tenerezza dalla Superiora della casa e dalle altre sorelle. Il rito funebre, tenutosi nella parrocchiale di San Lorenzo a Vagli Sopra, è stato officiato dal parroco don Damascene. Suor Carmela era affezionata al suo paese, dove ritornava ogni anno per una breve vacanza estiva, fintanto che le condizioni di salute glielo hanno permesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a suor Carmela. Una vita per l’insegnamento e i conti delle Francescane

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Addio a suor Veronica, una vita spesa al fianco dei bambini.“È stata una figura di riferimento per tanti”Si sono svolti questa mattina i funerali di suor Veronica Domenicali nella pineta dell'Oasi Santa Teresa, vicino alla Casa Famiglia di via Paolini.

Seregno, addio a suor Annamaria, aveva 106 anni: una vita tra la clausura in Brianza, le preghiere e i socialSuor Annamaria del Santissimo Sacramento, deceduta giovedì mattina a 106 anni, era la donna più anziana di Seregno.