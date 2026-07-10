Suor Annamaria del Santissimo Sacramento, deceduta giovedì mattina a 106 anni, era la donna più anziana di Seregno. La sua vita si è svolta tra la vita in clausura in Brianza, momenti di preghiera e l'uso dei social media. Tra gli abitanti della provincia, solo due persone sono più longeve di lei: una di Lesmo di 109 anni e un’altra di Monza di 108 anni.

È morta giovedì mattina a 106 anni suor Annamaria del Santissimo Sacramento: la donna più longeva di Seregno. Più anziani di lei, tra gli 879mila abitanti della Brianza monzese, solo Nonna Eufemia, di Lesmo, 109 anni e Rinaldo Duranti, monzese, 108 anni. Il segreto della sua vita lunghissima? «Lasciare alla vita la possibilità di farsi sorprendere». Appena nata, stava così male che il medico disse a papà e mamma: «La piccina non ce la farà». E invece è arrivata a 106 anni. E, ancora a 71 anni, la vita l’ha sorpresa, quando è riuscita a realizzare il suo sogno di entrare nel monastero di clausura delle Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento, mai avrebbe pensato di poter dedicare, a questa vocazione tardiva, 36 anni della sua vita, tutti spesi nella preghiera costante nel Monastero delle Adoratrici Perpetue. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Seregno, addio a suor Annamaria, aveva 106 anni: una vita tra la clausura in Brianza, le preghiere e i social

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