Addio a Sabrina Camaioni Volto gentile del commercio | Il suo sorriso resterà per sempre

Da ilrestodelcarlino.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È deceduta Sabrina Camaioni, nota nel settore commerciale per il suo atteggiamento cordiale e il sorriso sincero. La sua presenza è stata riconosciuta come un segno di gentilezza e disponibilità. La notizia è stata comunicata senza dettagli sulle cause o circostanze della morte. La sua figura è ricordata per il modo discreto e positivo con cui ha interagito con clienti e colleghi.

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Ci sono persone che entrano nella vita degli altri in punta di piedi e riescono, con un gesto semplice o un sorriso sincero, a lasciare un segno che il tempo non cancella. Sabrina Camaioni era una di queste. Spinetoli oggi si stringe nel dolore per la sua scomparsa, arrivata troppo presto, a soli 53 anni, lasciando un vuoto profondo nella sua famiglia e in tutta la comunità. Il suo sorriso, la sua gentilezza, quel modo sempre garbato di accogliere le persone resteranno il ricordo più forte di chi l’ha conosciuta. Sabrina non era soltanto una commerciante: era un volto amico, una presenza rassicurante, un punto di riferimento per tanti clienti che nel suo negozio trovavano non solo oggetti scelti con cura e raffinatezza, ma soprattutto una parola gentile e un’accoglienza speciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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