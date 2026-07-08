Tebro Lucii, 96 anni, è morto dopo aver trascorso una vita lavorando nelle focaccerie del paese. Ha passato anni dietro al bancone, incontrando clienti di ogni tipo, tra cui figure pubbliche note. Durante la sua attività ha assistito ai cambiamenti e alle trasformazioni del centro storico. La sua presenza è stata riconosciuta come un volto noto e amato nell’accoglienza locale.

Ha lavorato una vita dietro al bancone, vedendo passare anche personaggi conosciutissimi. E vivendo in prima persona le trasformazioni del paese. A 96 anni è scomparso Tebro Lucii, uno dei volti più noti nell’accoglienza fortemarmina. Originario del luogo, ha iniziato a lavorare da ragazzo come cameriere sulle navi da crociera, imparando così a rapportarsi con un pubblico eterogeneo. Poi la scelta di tornare a casa e accettare l’offerta della pizzeria Pietro, uno degli storici ritrovi, che aveva appena aperto. Tebro, assieme a Piero Costa, è stato il volto-immagine dietro il bancone a farcire focaccine e quando nel 1992 il locale ha chiuso i battenti, è andato a lavorare da Orlando in Caranna dove è rimasto fino al 2015 rappresentando ormai un elemento di ’famiglia’ nello staff. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Tebro Lucii. Il volto gentile delle focaccerie

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