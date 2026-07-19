Addio a Riccardo Sindoca gigante dell’intelligence

Riccardo Sindoca è morto. È stato noto per il suo ruolo nel settore dell’intelligence, partecipando a operazioni legate a vari eventi di rilievo come il caso Moro, l’attentato al Papa, l’attentato contro Moana Pozzi, il caso di Emanuela Orlandi, e attività contro Al Qaeda. La sua carriera ha coinvolto anche operazioni legate a Giuliana Sgrena. La sua scomparsa è stata annunciata senza ulteriori dettagli sui motivi o le circostanze.

di Marco Gregoretti – Riccardo Sindoca è volato via. Ma resta un gigante dell’intelligence: caso Moro, attentato al Papa, Moana Pozzi, Emanuela Orlandi, Al Qaeda, Giuliana Sgrena. Io lo so, l’ho visto. Per più di 20 anni, quasi tutti i giorni. E non ficcatelo nelle squallide diatribe di Garlasco per quattro like. Lui voleva molto alto e portava avanti una mission pagando prezzi che pochi avrebbero il coraggio di pagare. Lo ha fatto fino all’ultimo respiro. Ora lo farà ancora meglio perché nessuno riuscirà a vederlo. Diamo un senso alla vicenda Sindoca. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 9 agosto 2025 Rapporto tra Somatostatina e Alzheimer. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 18 luglio 2026 Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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