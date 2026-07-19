Mauro Cipolla, noto come il “re” di tv ed elettrodomestici, è morto all’età di 81 anni. La notizia è stata accolta con tristezza dalla comunità locale, in una città che in questo periodo dell’anno si presenta svuotata e afosa. La sua scomparsa è stata annunciata ufficialmente, senza dettagli sulle cause. La sua figura era legata a lungo alla vendita e alla promozione di elettrodomestici nella zona.

Sondrio, 19 luglio 2026– Una Sondrio un po’ desertificata da caldo e vacanze ha appreso con sincero dispiacere la scomparsa di Mauro Cipolla, 81 anni. Il suo cognome - che è poi lo stesso del negozio di via Tremogge che ha fondato e gestito a Sondrio per oltre 50 anni – prima dell’avvento delle grandi catene era sinonimo indiscutibile di tutto ciò che avesse a che fare con tv-audio-elettrodomestici. Da acquistare, ma anche, alla bisogna, da far riparare. Neppure la concorrenza dell'e-commerce ha saputo offuscare del tutto quel nome, che è sempre stato anche garanzia di professionalità e grande disponibilità e vicinanza al cliente. Lo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Addio a Mauro Cipolla, il “re” di tv ed elettrodomestici

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