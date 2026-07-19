Addio a Domenico Locatelli una vita di esemplare altruismo nella sanità e per la comunità

Da bergamonews.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domenico Locatelli è deceduto il 18 luglio. La sua vita è stata dedicata al settore sanitario e alla comunità, con un impegno che ha coinvolto più territori. La sua presenza è stata significativa in diverse realtà locali, contribuendo a iniziative e attività nel settore sanitario. La sua scomparsa rappresenta una perdita per le reti di assistenza e supporto che ha sostenuto nel corso degli anni. La notizia è stata condivisa con commozione da chi lo conosceva e lavorava con lui.

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Una vita nella Sanità, ma soprattutto per la sanità. Ieri, 18 luglio, è mancato alla sua famiglia e a una comunità estesa – che andava oltre i confini dei suoi Comuni, Corna prima e S. Omobono poi – Domenico Locatelli, classe 1952. I suoi tratti identitari: un uomo profondamente samaritano nello spirito di servizio e di altruismo, lieto di poter essere d’aiuto al prossimo, innanzi tutto all’ospedale, ai Riuniti dapprima per decenni e quindi al “Papa Giovanni”, ma anche per la gente della sua valle, l’Imagna, che a lui faceva capo. Ed erano anni in cui la mobilità e la comunicazione non erano ai livelli odierni. Era infermiere analista di riconosciuta capacità e di notevole sensibilità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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