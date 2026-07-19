addio a claudio benagli del bagno paradiso

Domani mattina si terranno i funerali di Claudio Benagli. La salma dello storico bagnino, alle 9.40, sarà trasportata dall’ospedale Ginesio Marconi alla chiesa parrocchiale di San Giacomo sul porto canale, dove alle 10 sarà celebrata messa, prima dell’ultimo viaggio terreno di Claudio sino al cimitero. L’imprenditore balneare si è spento venerdì all’età di 81 anni. Lascia la moglie Federica, i figli Enrico e Lorenzo con Stella, la nuora Silvia, i nipoti Simone, Gemma e Camilla. Claudio Benagli era il titolare del Bagno Paradiso sul lungomare di Ponente, dove era una figura di riferimento. Recentemente il Bagno Paradiso ha avuto anche un momento di grande notorietà a livello internazionale, in quanto è stato scelto da Netflix per la location della serie Summertime che ha avuto un buon successo in Italia, Europa e Sudamerica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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