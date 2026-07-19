Adani o Ambrosini? Dove vedere la finale tra Argentina e Spagna in tv e streaming

La finale del Mondiale si svolge oggi, domenica 19 luglio, alle 21 ora italiana a New York, tra Spagna e Argentina. Questa partita conclude il torneo, che ha visto la partecipazione di 48 squadre e ha incluso 103 incontri. La partita sarà trasmessa in diretta in tv e streaming. La sfida rappresenta l’atto finale di questa edizione del torneo.

È stato il Mondiale più grande di sempre, con 48 squadre partecipanti. Dopo 103 partite, siamo arrivati all’ultima, quella decisiva: la finale. A New York, oggi, domenica 19 luglio alle 21, ora italiana, scendono in campo Spagna e Argentina. La Roja cerca un successo che manca da 16 anni, l’unica volta che è riuscita ad arrivare in fondo in una Coppa del Mondo. La Seleccion gioca per la cuarta estrella, il quarto Mondiale, che sarebbe il secondo consecutivo dopo quello di Qatar 2022. Per Lionel Messi sarà anche la terza finale, considerando anche quella del 2014, ma diventerà il primo calciatore della storia a cominciarle tutte da titolare. Come guardare Argentina-Spagna in chiaro. 🔗 Leggi su Open.online

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