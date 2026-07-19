Achille Lauro è stato visto a Viareggio su uno yacht, accompagnato da un amico armatore. La presenza del cantante si è svolta in modo discreto, senza apparire sui palchi o in pubblico. La sua comparsa sulla barca è stata improvvisa e senza annunci ufficiali, mantenendo un profilo basso. Non sono stati forniti dettagli sul motivo della visita o sulla durata della permanenza. La scena si è svolta senza coinvolgimenti pubblici o eventi mediatici.

Versilia, 19 luglio 2026 – Dai palchi musicali al lusso on board. Dai look eccentrici a una presenza volutamente anonima e sussurrata. E’ arrivato a Viareggio il cantante Achille Lauro, uno degli interpreti più amati del momento, in occasione della prima uscita di prova di uno yacht commissionato al cantiere Maiora di Next Group, una delle eccellenze del settore nautico, da parte di un imprenditore romano legato da una forte amicizia con l’interprete di “Perdutamente”. https:www.lanazione.itviareggiocronacapeppino-di-capri-morto-versilia-bussola-capannina-f4wd9f6x L'arrivo in Darsena. E così Achille Lauro, completamente vestito di nero e con cappellino, non è voluto mancare alla speciale occasione ed è stato accolto dallo staff Next Group al suo arrivo in Darsena per un breve tour all’interno del cantiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Achille Lauro a sorpresa a Viareggio: su uno yacht insieme all’amico armatore

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