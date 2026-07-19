Entro la fine del mese sarà nominato il nuovo preside che prenderà il posto di quello attuale nel liceo Fermi-Da Vinci di Empoli. Manuel Salvaggio, attuale dirigente dell’Istituto Comprensivo di Capraia e Limite, assumerà questa funzione. Contestualmente, Tamara Blasi, dirigente dell’Istituto Comprensivo di Vinci, diventerà la nuova preside del liceo Virgilio di Empoli.

Manuel Salvaggio, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Capraia e Limite, sostituirà il preside del Fermi-Da Vinci di Empoli. Al tempo stesso Tamara Blasi, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Vinci, sarà la nuova preside del liceo Virgilio di Empoli. L’interrogativo, dunque, è legittimo: chi sarà il nuovo preside del nuovo istituto comprensivo che nascerà dall’accorpamento del plesso di Capraia e Limite con quello di Vinci? La risposta a questa domanda non c’è ancora, ma stando a quanto trapela dovrebbe arrivare entro un paio di settimane. A chiudere così una vicenda iniziata oltre un anno fa, quando nell’ambito del... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Accorpamento Vinci e Capraia e Limite. Entro fine mese la nomina del preside

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La nuova vita del centro storico: "La fine lavori entro questo mese poi via Caduti sarà pedonalizzata"

Lungomare Canepa, entro fine mese la viabilità definitivaEntro la fine del mese, la viabilità definitiva sarà ripristinata su Lungomare Canepa, dopo i lavori di sistemazione che hanno interessato l'area.

Si parla di: Accorpamento Vinci e Capraia e Limite. Entro fine mese la nomina del preside.

Accorpamento Vinci e Capraia e Limite. Entro fine mese la nomina del presideManuel Salvaggio, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Capraia e Limite, sostituirà il preside del Fermi-Da Vinci di Empoli. Al ... lanazione.it

Accorpamenti scolastici: Nel 2027 potrebbe toccare al GonnelliUn ordine del giorno che era stato protocollato prima che arrivasse la notizia dell’accorpamento dell’Istituto Comprensivo di Capraia e Limite con l’Istituto Comprensivo di Vinci, ma che resta valido ... lanazione.it