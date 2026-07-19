abusi sulla figlia per dieci anni condannato

Un uomo è stato condannato per aver abusato della propria figlia per dieci anni, durante i quali la ragazza ha subito violenze all’interno dell’abitazione familiare. La madre, presente in casa, non avrebbe intervenuto per fermare le violenze nonostante fosse a conoscenza della situazione.

Per dieci anni avrebbe trasformato la propria figlia nella vittima di un incubo consumato tra le mura di casa, mentre la madre, pur consapevole di quanto stava accadendo, non avrebbe mai trovato la forza di fermarlo. È una vicenda destinata a far discutere quella definita dal Tribunale di Busto Arsizio con una condanna a 19 anni e tre mesi di reclusione nei confronti di un uomo di 47 anni, riconosciuto colpevole di aver abusato della figlia per anni. La sentenza, pronunciata dal collegio presieduto dal giudice Rossella Ferrazzi, dispone anche un risarcimento di 120 mila euro in favore della giovane, oggi ventisettenne, costituita parte civile con l’avvocato Milena Ruffini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Violenza sessuale sulla figlia, madre condannata: Abusi mascherati da terapia antistress

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