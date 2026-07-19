Nell'area sotto le Due Torri vengono emesse in media 8,5 multe al giorno per abbandono di rifiuti e comportamenti scorretti. Le autorità continuano a monitorare e intervenire per contrastare questa problematica. I numeri indicano un’attività costante di controllo e sanzioni quotidiane.

Sotto le Due Torri la lotta all’abbandono dei rifiuti e ai comportamenti ecologici scorretti non si ferma, anzi, si traduce in numeri importanti. Sotto le Torri scattano mediamente 8,5 sanzioni al giorno. È quanto emerge dai dati ufficiali forniti dal Comune e contenuti in una risposta scritta indirizzata al consigliere Gian Marco De Biase, consigliere di Al centro Bologna, che aveva presentato un’interrogazione sul tema. Il report fotografa i verbali effettivamente notificati e pagati dai cittadini, escludendo i contenziosi. Il monitoraggio è il risultato del lavoro sul campo del Corpo provinciale delle Guardie ecologiche volontarie (Cpgev), delle Guardie ambientali metropolitane (Gam) e degli agenti accertatori di Hera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Abbandono dei rifiuti. Oltre otto multe al giorno

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