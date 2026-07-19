A Valtesse e Valverde gli Apericena antispreco | La consapevolezza acquisita dai ragazzi si riflette anche sugli adulti

Martedì 14 luglio si è svolto il primo degli apericena antispreco al CTE di Valtesse Sant’Antonio Valverde. Durante l’evento, una ragazzina di circa 11 anni ha affermato che “non bisogna sprecare il cibo perché ci sono tante persone che non ce l’hanno”. L’iniziativa mira a sensibilizzare sullo spreco alimentare, coinvolgendo anche i più giovani. Sono previsti altri due incontri simili in questa località.

“Non bisogna sprecare il cibo perché ci sono tante persone che non ce l’hanno”. A pronunciare queste parole è una ragazzina di poco più di 11 anni, bergamasca, che martedì 14 luglio ha partecipato al primo dei tre apericena antispreco al CTE di Valtesse Sant’Antonio Valverde. L’iniziativa fa parte di “Spazi in connessione – Azione 11” del progetto SpaziAre del Comune di Bergamo, sostenuto da Regione Lombardia che ha destinato contributi per progetti territoriali di sviluppo urbano. “SpaziARE – spiega Francesca Ferrandi, operatrice della Dispensa Sociale – ha l’obiettivo di valorizzare gli spazi aggregativi esistenti valorizzando interessi e desideri dei e delle giovani dei quartieri di Valtesse Sant’Antonio Valverde, San Colombano, Monterosso e Conca Fiorita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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