A San Vivaldo si tiene il concerto del Trio Concertino, parte della rassegna “Classica”. La serie di concerti, promossa dai Comuni di Gambassi Terme e Montaione, è organizzata con il supporto della Fondazione Orchestra della Toscana e si svolge presso la Gerusalemme di San Vivaldo.

MONTAIONE Prosegue alla Gerusalemme di San Vivaldo la rassegna “Classica“, il ciclo di concerti promosso dai Comuni di Gambassi Terme e Montaione in collaborazione con la Fondazione Orchestra della Toscana. Oggi lo spazio all’aperto di fronte alla cappella della “Fuga in Egitto“ ospiterà il secondo appuntamento del programma montaionese, affidato al Trio d’archi dell’ORT. Il concerto, intitolato “Trio Concertino“, è interamente dedicato a Beethoven. In programma la Serenata per trio d’archi e il Trio per archi numero 1, due opere che appartengono alla produzione giovanile del compositore e che testimoniano la sua straordinaria capacità di coniugare eleganza formale, inventiva melodica e profondità espressiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A San Vivaldo arriva “Trio Concertino“

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Federico Califano TrioVenerdì 12 giugno si è tenuto un concerto del Federico Califano Trio presso l’Azienda Agricola Maria Bortolotti di Zola Predosa.

Edoardo Liberati ‘Synthetics Trio’ in concerto a Rimessa FabA Rimessa Fab si è tenuto un concerto di Edoardo Liberati con il suo progetto Synthetics Trio.

Argomenti più discussi: A San Vivaldo arriva Trio Concertino; Montaione. Il Trio d'archi dell'ORT protagonista del secondo appuntamento a San Vivaldo; Rassegna di teatro amatoriale Vivaldo Matteoni.

#dalterritorio #musica Comune di #Montaione Domenica 19 luglio prosegue la rassegna Classica alla Gerusalemme di San Vivaldo che ospiterà il trio d'archi dell'Orchestra della Toscana per un concerto interamente dedicato a Ludwig van Beethoven. INFO: x.com