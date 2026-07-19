Dal 21 al 28 luglio, la XV edizione del Festival LiberEvento si svolge nel Sulcis Iglesiente e nel Sud Sardegna, portando autori e figure di spicco del panorama culturale italiano. Tra gli ospiti previsti ci sono Paolo Kessisoglu, Teresa Manes e Franco Berrino. La manifestazione si concentra su incontri legati a libri, cultura e territori, proseguendo il suo percorso di approfondimento e confronto.

PORTOSCUSO – La XV edizione del Festival Culturale LiberEvento prosegue il suo viaggio tra libri, cultura e territori con una nuova settimana di appuntamenti che, dal 21 al 28 luglio, porterà nel Sulcis Iglesiente e nel Sud Sardegna alcuni tra i protagonisti più autorevoli del panorama culturale italiano. Organizzata dall’Associazione Culturale ContraMilonga ETS e riconosciuta tra le principali rassegne letterarie della Sardegna, la manifestazione continua a fare della cultura un’occasione di incontro e confronto, valorizzando al tempo stesso il patrimonio storico, naturalistico e paesaggistico del territorio. Un percorso che attraversa... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - A LiberEvento arrivano Paolo Kessisoglu, Teresa Manes e Franco Berrino

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