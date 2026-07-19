4 errori che fai su WhatsApp senza saperlo | mettono a rischio il telefono e la tua privacy

Molti utenti commettono errori su WhatsApp che possono mettere a rischio la privacy e la sicurezza del telefono. Tra questi, l’invio di messaggi senza verificare l’identità del destinatario, l’apertura di link sospetti, l’uso di reti Wi-Fi pubbliche non protette e la condivisione di dati sensibili tramite chat. Questi comportamenti aumentano il rischio di attacchi informatici e furto di informazioni personali. È importante prestare attenzione alle impostazioni di privacy e ai collegamenti inviati tramite l’app.

WhatsApp e la falsa sicurezza: davvero proteggete il vostro smartphone? Facciamo un gioco. Immaginate di scrivere un semplice messaggio a un amico, magari di scambiare una foto divertente con il gruppo della palestra, o di chiedere informazioni alla vostra banca tramite la chat dell’azienda. Tutto normale, routine digitale quotidiana. Ma siete proprio sicuri che sia solo questo? Cosa si nasconde dietro ogni tap, ogni invio, ogni notifica? Siamo certi di usare WhatsApp in modo sicuro — o viviamo solo in una confortante illusione? I messaggi sono davvero semplici messaggi?. WhatsApp ci è entrata nelle mani quasi senza accorgercene. Più di 3 miliardi di persone la usano — uno tsunami silenzioso che inonda continenti e generazioni, travolgendo anche i 24 milioni di utenti in Francia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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