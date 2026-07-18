Disattiva subito questa impostazione di WhatsApp per proteggere la tua privacy | ecco come fare

Una nuova funzione di WhatsApp permette di nascondere lo stato di lettura dei messaggi, ma molti utenti non sono ancora a conoscenza di questa impostazione. Disattivarla richiede di accedere alle impostazioni dell’app, selezionare la sezione privacy e disattivare l’opzione relativa alla conferma di lettura. La funzione, attivata di default, consente di leggere i messaggi senza inviare conferme di lettura. La modifica può essere effettuata in pochi passaggi per aumentare la privacy durante l’uso quotidiano.

Questa funzione sul tuo telefono: quanto sei davvero al sicuro? Pensateci un attimo. Il vostro smartphone vibra, si illumina lo schermo, tutti intorno a voi drizzano le orecchie. Siete certi che nessuno possa sbirciare tra le vostre parole più intime? Il confine tra comodità e privacy, su WhatsApp e le altre chat, potrebbe non essere così netto come credete. Ma qual è la funzione segreta che minaccia la vostra riservatezza? Silenzi rumorosi: il paradosso della notifica. Da un lato la promessa della messaggistica istantanea è universale: restare sempre connessi, accorciare le distanze, non perdersi neanche un respiro degli amici sparsi per il mondo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Come ATTIVARE il NOME UTENTE su WHATSAPP (proteggi il tuo numero)

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