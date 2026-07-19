Il numero di Millennium disponibile su Amazon ricostruisce le violenze di Genova durante il G8 del 2001 e analizza gli effetti della globalizzazione. Il 20 luglio ricorreranno 25 anni dall’evento, che ha visto le proteste e le tensioni legate al summit internazionale. Il numero approfondisce gli episodi di violenza e le conseguenze di quell’evento, senza interpretazioni o commenti. La pubblicazione si propone di fornire un resoconto dettagliato di quei giorni e delle dinamiche che li hanno caratterizzati.

Il 20 luglio saranno trascorsi 25 anni dal G8 di Genova che per primo ha riunito i ‘grandi della Terra’. Venticinque anni dall’irruzione della polizia nella scuola Diaz, centro stampa e dormitorio per il Genoa Social Forum, dalla morte di Carlo Giuliani, ucciso da un colpo di pistola esploso dal carabiniere Mario Placanica, dalla ‘macelleria messicana’ della scuola Diaz e dalle torture nella caserma Bolzaneto. Su Amazon è ancora disponibile il numero di giugno del mensile MillenniuM, diretto da Peter Gomez, che in vista dell’anniversario ha ricostruito gli scontri, le violenze e gli abusi di quei giorni. E raccontato come la globalizzazione neoliberista abbia tradito le sue promesse di un maggiore benessere per tutti grazie al libero scambio sciolto da ogni vincolo sociale, ambientale, etico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - 25 anni dal G8, disponibile su Amazon il numero di Millennium che ricostruisce le violenze di Genova e gli effetti della globalizzazione

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