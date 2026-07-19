19-7-’94 | i club pensavano già agli stranieri
Il 19 luglio 1994, i club iniziavano a considerare l’ingaggio di giocatori stranieri. Oggi si conclude quel viaggio nostalgico, con l’auspicio di non dover più fare affidamento sui ricordi per riempire di colore azzurro l’estate del Mondiale.
Il viaggio a cavallo della nostalgia finisce oggi. La speranza è che per colorare di azzurro l’estate del Mondiale non debbano mai più servire ricordi. Di certo il Mondiale è mancato a noi, ma anche noi siamo mancati al Mondiale. Presto conosceremo il nuovo ct, guai però a lasciarlo solo. A marzo, Gattuso avrebbe voluto un paio di giorni per uno stage, poi surrogato con le cene di gruppo. Ma già Sacchi, prima di Usa ’94, reclamava più giorni insieme a Coverciano, e aveva tutti contro e non otteneva nulla. Perché ai club di A, che ora vorrebbero suggerire anche il ct, della Nazionale non è mai importato nulla, loro che arrivano a tesserare anche 20 stranieri in un gruppo di 25 giocatori, giusto perché i regolamenti impediscono di fare il pieno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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