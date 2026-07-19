Il viaggio a cavallo della nostalgia finisce oggi. La speranza è che per colorare di azzurro l’estate del Mondiale non debbano mai più servire ricordi. Di certo il Mondiale è mancato a noi, ma anche noi siamo mancati al Mondiale. Presto conosceremo il nuovo ct, guai però a lasciarlo solo. A marzo, Gattuso avrebbe voluto un paio di giorni per uno stage, poi surrogato con le cene di gruppo. Ma già Sacchi, prima di Usa ’94, reclamava più giorni insieme a Coverciano, e aveva tutti contro e non otteneva nulla. Perché ai club di A, che ora vorrebbero suggerire anche il ct, della Nazionale non è mai importato nulla, loro che arrivano a tesserare anche 20 stranieri in un gruppo di 25 giocatori, giusto perché i regolamenti impediscono di fare il pieno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - 19-7-’94: i club pensavano già agli stranieri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inter, Musmarra racconta il retroscena: «Dopo lo scudetto pensavano già alla Coppa Italia»Il giornalista Alfio Musmarra ha condiviso un retroscena riguardante i comportamenti della squadra nerazzurra dopo la vittoria dello scudetto contro...

Sheinbaum restituisce terre ad Atenco: ‘No agli aiuti stranieriUna funzionaria ha annunciato la restituzione di terreni in una regione nota come Atenco, sottolineando che non ci saranno aiuti stranieri in questa...