10 abbinamenti estivi tra vino e cibo per non sbagliare

Ecco dieci abbinamenti estivi tra vino e cibo, con suggerimenti pratici per le scelte di ogni giorno. Si consiglia quale vino servire con la calamarata allo scorfano e quale preferire con la pizza, sostituendo la birra. La selezione include dieci vini abbinati a piatti tipici della stagione calda, offrendo soluzioni pratiche e semplici per accompagnare i pasti senza errori. Ogni abbinamento è pensato per valorizzare i sapori dei piatti estivi più comuni.

C osa bere con la calamarata allo scorfano? E con la pizza, al posto della classica birra? Vi proponiamo un piatto di riferimento per ognuno di 10 vini perfetti in questa stagione. Dieci accoppiate adatte a tutte le tasche e a tutte le cene d’estate. Vini, Champagne e cibo: 10 accoppiate perfette per non sbagliare X guarda 24 vini per le sere d’estate: bianchi, rosé e bollicine da gustare al tramonto. Dom Pérignon Vintage 2018 (prezzo su richiesta). Firmato dallo chef de cave Vincent Chaperon, è l’ultimo nato della casa di champagne. Con note di mango e albicocca, è potente, gentile e armonioso insieme. Classico e innovativo. Molto persistente al palato, magnifico con i formaggi a pasta dura. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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