Ztl pochi pagano per le auto elettriche a Roma L' ira dei commercianti | Noi penalizzati dalla nuova tassa

Notizia in breve

A Roma, solo due permessi sono stati rilasciati per le auto elettriche nella Ztl, lasciando molti commercianti senza possibilità di esenzione. I negozianti criticano la nuova tassa, affermando di essere penalizzati e di temere conseguenze economiche gravi. Nessun altro permesso è stato concesso, secondo quanto riferito, e la misura sta creando malcontento tra gli operatori commerciali. La questione riguarda principalmente le difficoltà di accesso e i costi aggiuntivi legati alla regolamentazione.