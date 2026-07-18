Ztl pochi pagano per le auto elettriche a Roma L' ira dei commercianti | Noi penalizzati dalla nuova tassa
A Roma, solo due permessi sono stati rilasciati per le auto elettriche nella Ztl, lasciando molti commercianti senza possibilità di esenzione. I negozianti criticano la nuova tassa, affermando di essere penalizzati e di temere conseguenze economiche gravi. Nessun altro permesso è stato concesso, secondo quanto riferito, e la misura sta creando malcontento tra gli operatori commerciali. La questione riguarda principalmente le difficoltà di accesso e i costi aggiuntivi legati alla regolamentazione.
«Ci vogliono lasciare sul lastrico». Non usa mezzi termini Massimo Bertoni, il presidente di Federmoda Confcommercio di fronte l’esiguo numero di permessi – 2.154 su 75 mila auto elettriche – richiesti dai romani per entrare all’interno della Ztl. «Ho anche fatto un’indagine con altri colleghi del centro storico e tutti abbiamo già verificato sulla nostra pelle le conseguenze di questa “tassa” altissima di 1000 euro sulle vetture elettriche, che dimostra un comportamento schizofrenico da parte dell’amministrazione: prima ha spinto nel convincere i romani a comprare macchine elettriche non inquinanti per venire in centro all’interno della Ztl e poi ha messo improvvisamente il balzello senza distinguere neppure il tipo di auto, se una piccola Panda o un grande Suv». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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