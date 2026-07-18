Zerbolò furto nella chiesa di San Bartolomeo | rubato un calice d' oro

Notizia in breve

Nella notte, i ladri sono entrati nella chiesa di San Bartolomeo a Zerbolò e hanno portato via un calice d'oro. L'episodio si è verificato intorno alle 3, quando i malviventi hanno forzato una porta laterale. Sono fuggiti a piedi nel buio, lasciando tracce di effrazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. Il calice, di considerevole valore, non è stato ancora ritrovato.