Zerbolò furto nella chiesa di San Bartolomeo | rubato un calice d' oro
Nella notte, i ladri sono entrati nella chiesa di San Bartolomeo a Zerbolò e hanno portato via un calice d'oro. L'episodio si è verificato intorno alle 3, quando i malviventi hanno forzato una porta laterale. Sono fuggiti a piedi nel buio, lasciando tracce di effrazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. Il calice, di considerevole valore, non è stato ancora ritrovato.
Zerbolò (Pavia), 18 luglio 2026 - Furto in chiesa nella notte, ladri in fuga con un calice d'oro. L'incursione notturna dei malviventi è stata scoperta alla riapertura mattutina di oggi, sabato 18 luglio, quando è stata trovata la porta d'ingresso forzata alla chiesa parrocchiale di San Bartolomeo apostolo a Zerbolò, nell'omonima piazza San Bartolomeo. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti per il sopralluogo con una pattuglia della Stazione di Gropello Cairoli, della Compagnia di Vigevano. Dalla chiesa risulta mancare un solo oggetto, preso probabilmente per il valore del metallo prezioso di cui è fatto: è stato infatti rubato un calice da messa, con la coppa d'oro, per un valore che non è stato quantificato con precisione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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