Zenless Zone Zero 3.1 | agenti S-Rank e premi gratis
Zenless Zone Zero ha annunciato l'uscita della versione 3.1 in vista del suo secondo anniversario. L’aggiornamento introduce agenti S-Rank e premi gratuiti per i giocatori. La patch è prevista per la prossima settimana e porterà anche nuove missioni e miglioramenti alle funzioni di gioco. La casa di sviluppo ha comunicato che l’update sarà disponibile su tutte le piattaforme compatibili senza costi aggiuntivi. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici degli agenti o dei premi.
Zenless Zone Zero si prepara a festeggiare il suo secondo anniversario con uno degli aggiornamenti più ricchi pubblicati finora. HoYoverse ha annunciato che la versione 3.1, intitolata The Long Goodbye, sarà disponibile dal 29 luglio 2026 su PlayStation 5, Xbox Series XS, PC, iOS e Android. L’aggiornamento introdurrà due nuovi agenti di grado S, una modalità permanente, un evento estivo, nuovi costumi e numerose ricompense gratuite. Tutti i giocatori potranno inoltre scegliere un agente S-Rank limitato senza costi, ricevendo anche il relativo W-Engine esclusivo. La storia di The Long Goodbye. La trama principale della versione 3.1 porterà i rappresentanti delle principali fazioni di New Eridu sull’isola volante di Roscaelifer. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
Zenless Zone Zero 3.1 FREE Limited S-Rank Selector & W-Engine Revealed
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