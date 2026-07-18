Zenless Zone Zero 3.1 | agenti S-Rank e premi gratis

Notizia in breve

Zenless Zone Zero ha annunciato l'uscita della versione 3.1 in vista del suo secondo anniversario. L’aggiornamento introduce agenti S-Rank e premi gratuiti per i giocatori. La patch è prevista per la prossima settimana e porterà anche nuove missioni e miglioramenti alle funzioni di gioco. La casa di sviluppo ha comunicato che l’update sarà disponibile su tutte le piattaforme compatibili senza costi aggiuntivi. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici degli agenti o dei premi.