Sanremo l’AS Monaco porta il calcio ai giovani | sfide e premi gratis

A Sanremo, un evento dedicato ai giovani coinvolge l'AS Monaco con una serie di sfide tra calcio digitale e calcio tradizionale. Le attività si terranno in un parco cittadino, dove i bambini potranno partecipare a prove pratiche e digitali. Durante l’evento, ai partecipanti saranno assegnati premi gratuiti, tra cui gadget e riconoscimenti legati al mondo del calcio. L'iniziativa mira a coinvolgere i più giovani in attività sportive e ludiche.

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? Domande chiave Dove si svolgeranno esattamente le sfide tra calcio digitale e fisico?. Cosa possono vincere i bambini partecipando alle prove al parco?. Come sono organizzate le attività per coinvolgere i giovani tifosi?. Perché il club monegasco ha scelto proprio Sanremo per questa tappa?.? In Breve Evento mercoledì 13 maggio dalle 16:30 alle 19:30 al Parco Giochi di Sanremo.. Tour ha già toccato Ventimiglia, Badalucco e la stazione sciistica di Limone.. Attività includono quiz, bersaglio gigante, calcio balilla XXL e torneo FC26.. In palio gadget esclusivi e una maglia autografata per i partecipanti.. Mercoledì 13 maggio, dalle 16:30 alle 19:30, il Parco Giochi di Sanremo ospiterà la 24ª tappa del Kids Tour dell’AS Monaco.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo, l’AS Monaco porta il calcio ai giovani: sfide e premi gratis ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Dal calcio al paradressage, premi ai campioni Enna: premi ai giovani Costruttori di Pace nella Settimana Federiciana? Cosa scoprirai Chi sono gli studenti premiati per il loro impegno sociale? Come ha trasformato il Teatro Comunale l'atmosfera del Medioevo? Quali... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il Kids Tour a Sanremo mercoledì 13 maggio; A Sanremo torna il Kids Tour dell’AS Monaco; Basket, l’Olympiacos batte ancora l’AS Monaco e stacca il pass per la Final Four di Eurolega. L’Hapoel Tel Aviv accorcia sul Real Madrid; Nuovo successo per l’operazione Tutti allo Stadio. A Sanremo torna il Kids Tour dell’AS MonacoDopo aver attraversato l’Italia con tappe a Ventimiglia, Badalucco e nella stazione sciistica di Limone Piemonte, la carovana del Kids Tour dell’ AS Monaco torna nuovamente nella penisola e fa ... rivieratime.news L’omaggio di Monaco al Comunale di Sanremo: 2.500 seggiolini gialli per adeguare lo stadioSanremo – Duemilacinquecento seggiolini gialli in arrivo gratuitamente dallo stadio Louis II di Monaco, fresco di visita papale, al Comunale di Sanremo. A confermarlo è il presidente della Sanremese ... ilsecoloxix.it Lo sapevate che la canzone “Tanto pe’ cantà” lanciata al Festival di Sanremo nel 1970 da Nino Manfredi l’aveva scritta in realtà nel 1932 Ettore Petrolini Ne ho parlato oggi a Radio Rai 2 da Serena Bortone e Massimo Cervelli. x.com