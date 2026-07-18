Il calendario della A2 è stato reso noto, con la prima giornata che vede la squadra di Grottazzolina affrontare Ravenna e Fano. La presentazione si è svolta allo Zanhotel & Meeting Centergross di Bentivoglio, vicino a Bologna. Ortenzi ha commentato l’inizio come “curioso” per le sfide iniziali contro queste squadre. La stagione prende così il via ufficialmente con questa prima giornata.

Ora c’è anche il calendario per il ’ritorno’ della Yuasa Battery Grottazzolina in A2, svelato nella suggestiva cornice dello Zanhotel & Meeting Centergross di Bentivoglio, alle porte di Bologna. Il debutto ufficiale dei ragazzi di Ortenzi è previsto domenica 18 ottobre a Ravenna, contro una formazione che nella passata stagione ha recitato un ruolo da assoluta protagonista. L’esordio casalingo, invece, arriverà una settimana più tardi, nel derby contro la forte Fano, una sfida dal sapore particolare che promette fin da subito un grande colpo d’occhio sugli spalti. "Ripartiamo dalla A2 – commenta coach Massimiliano Ortenzi – un campionato che conosciamo bene e sappiamo essere difficile, tutte le settimane e contro tutte le squadre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Yuasa, svelato il calendario della A2. Ortenzi: "Ravenna e Fano? Inizio curioso"

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