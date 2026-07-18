Yoga con le caprette per il principe Harry | una lo calpesta proprio lì e scoppia a ridere e il video diventa virale

Il principe Harry ha partecipato a una sessione di yoga con le caprette in un castello nel Warwickshire. Durante l’attività, una delle caprette ha calpestato il principe, provocandogli una risata spontanea. L’episodio è stato ripreso in un video diventato virale sui social media. L’evento si è svolto sabato 11 luglio 2026, lontano dalle cerimonie ufficiali, nel contesto di un’attività informale e rilassata.

Quando si parla di impegni reali, l’immaginario corre subito a cerimonie solenni, strette di mano protocollari e discorsi misurati. Ma sabato 11 luglio 2026, al Castello di Maxstoke nel Warwickshire, il principe Harry ha riscritto il copione. Niente parate né abiti formali: solo erba verde, bambini eccitati, palloncini d’acqua lanciati senza pietà e una disciplina tanto insolita quanto esilarante. Lo yoga con le caprette. Il duca di Sussex, 41 anni, era ospite dello Scotty’s Summer Festival, evento annuale organizzato da Scotty’s Little Soldiers, l’organizzazione benefica di cui è ambasciatore. Questa charity sostiene circa 200 bambini e ragazzi che hanno perso un genitore durante il servizio nelle forze armate britanniche, offrendo supporto emotivo, attività ricreative e una comunità solidale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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