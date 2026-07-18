Danhausen sarà alla guida di una speciale Uncursing Parade (Parata della Rimozione della Maledizione ) che si terrà a New York quest’oggi, in vista del suo match a Saturday Night’s Main Event. La superstar WWE, celebre per il suo personaggio eccentrico e per le sue “maledizioni”, ha annunciato l’iniziativa tramite un post su Instagram. Danhausen invade New York. L’evento prenderà il via alle 13:00 ET (le 19:00 in Italia) e sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube della WWE, come anteprima del suo incontro contro JD McDonagh durante lo show in programma al Madison Square Garden. Nel suo messaggio, Danhausen ha scritto: “Unitevi a Danhausen mentre guida una UNCURSING PARADE per le strade di New York questo sabato, prima di #SNME! In diretta alle 13:00 ET sul canale YouTube della WWE”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Danhausen annuncia una speciale Uncursing Parade a New York in vista di Saturday Night’s Main Event

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